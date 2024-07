Barreiras de ponte interditada em Caxias do Sul são removidas e aumentam riscos de acidentes

foi interditada por apresentar risco iminente de queda A ponte sobre o Rio Piaí, localizada na Estrada Municipal Claudino Antônio da Costa, entre as divisões administrativas de Fazenda Souza e Santa Lúcia do Piaí, em Caxias do Sul,. A medida foi tomada pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos após a identificação de sérios danos na estrutura.

Equipes de monitoramento constataram que as barreiras de concreto colocadas para advertir os motoristas sobre o bloqueio da ponte foram removidas, aumentando o perigo de acidentes. "Pedimos à população que nos auxilie, não permitindo que pessoas desavisadas removam as estruturas de bloqueio", afirmou o responsável pelo Departamento Técnico de Infraestrutura da pasta, engenheiro civil Valter Guerra. Ele explicou que a ponte apresenta danos "significativos" no pilar central e rachaduras em grande parte do tabuleiro, podendo vir a cair, o que justifica a interdição para preservar a estrutura remanescente até que seja reparada.

O processo de conserto da ponte exige a contratação de uma empresa especializada, atualmente em fase de elaboração de projeto. Guerra destacou que qualquer modificação na estrutura aumentará o tempo necessário para concluir esta fase, já que a estrutura está se deteriorando rapidamente. "A estrutura está com sério risco de queda, tentar utilizá-la é colocar a vida em grave risco", enfatizou Guerra.