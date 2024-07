Trabalhos pós-enchente em Guaíba devem ir até o fim de 2024

A cidade de Guaíba, na Região Metropolitana, vivencia um período de retomada das atividades pouco mais de dois meses da enchente que atingiu o município. A recuperação total da cidade, conforme previsão feita pela prefeitura, deve ocorrer somente no final de 2024. A cidade ainda prossegue com o processo de limpeza da cidade - remoção dos entulhos e a lavagem das ruas. Está prevista, também entrega da nova ponte da avenida Ismael Chaves Barcellos, que foi destruída pela enxurrada.

No período mais crítico, o Lago Guaíba atingiu a marca de 8,4 metros na cidade - a cota de inundação de 5,2 metros. Uma parte desse volume foi em razão da cheia do Rio Jacuí. Por causa disso, o município, com quase 100 mil habitantes chegou a ter 14 mil pessoas desabrigadas - algumas delas, inclusive, da vizinha Eldorado do Sul. O Executivo estima um prejuízo de R$ 140 milhões oriundos da chuvas. "Até o final do ano a gente consegue reorganizar a cidade", planeja o prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata.

O prefeito comenta que, para realizar está projeção de retomada da normalidade é necessária a análise e suporte mensal do orçamento por parte do governo federal. "Assim como foi na pandemia, este momento também é de fragilidade. É necessário para fazer essa reposição mês a mês. É isso o que a os prefeitos do Rio Grande do Sul estão pedindo, repor as perdas", explica Maranata, que esteve presente na Marcha dos Prefeitos, movimento feito pelos mandatários gaúchos em Brasília, na semana passada.

O município está em processo de finalização de limpeza. Até esta segunda-feira (8) foram retirados 36 mil metros cúbicos de entulhos derivados das cheias dos meses passados. Dessa forma, Guaíba encaminha para uma nova fase de reconstrução pós-enchentes, segundo o prefeito Marcelo Maranata. "O trabalho que inicia agora é de lavar as ruas e de fazer desobstrução dos bueiros. E, também o maquinário pesado fazendo a limpeza da tubulação. Então é isso que nós estamos fazendo e que irá se intensificar nos próximos 10 dias", comenta Marcelo Maranata.

Também será finalizado a entrega da construção da nova ponte da avenida Ismael Chaves Barcellos. A obra teve investimento de R$ 1 milhão do Ministério do Desenvolvimento Regional para a execução. Devido à desestruturação da ponte, o poder público decidiu interditar o local até que sejam instaladas parte das galerias de concreto necessárias para garantir o fluxo de trânsito e a segurança da travessia. O trabalho de instalação das galerias e da liberação do trânsito deverá ocorrer nos próximos dias, se o tempo ajudar.

Além disso, a prefeitura decidiu que não irá ser necessário a construção do Centro de Acolhimento Humanitário devido ao número de 80 desabrigados que estão no Ginásio Coelhão. A ideia é realizar o projeto de auxílio moradia de R$ 1 mil por mês para os moradores que ainda estão no local de acolhimento, segundo o prefeito, Marcelo Maranata.