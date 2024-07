Praça Saldanha Marinho é reinaugurada em Santa Maria

A Praça Saldanha Marinho, em Santa Maria, na região Central do Estado, foi entregue na sexta-feira (5) após obras. Entre os restauros realizados estão a remodelação do chafariz e o coreto, principais cartões postais do município que são tombados como patrimônio histórico. A inauguração do novo espaço, localizado na região central do município teve a presença de cerca de 300 pessoas.

A revitalização incluiu a colocação de um novo piso, contrapiso e pavimento, drenagem pluvial, iluminação e paisagismo. Também foram colocadas pedras portuguesas na praça. "O coreto e o chafariz foram totalmente restaurados trazendo eles a sua originalidade. Além do restauro, a nossa praça ficou mais iluminada, ampla e convidativa para as pessoas estarem ali", analisa o vice-prefeito Rodrigo Decimo.

As intervenções da Praça Saldanha Marinho foi viabilizada a partir de uma contrapartida da Construtora Jobim para a prefeitura no valor de mais de R$ 1,2 milhão por conta do desmembramento de um terreno junto ao Colégio Metodista Centenário, onde a empresa trabalha na reconstrução de um prédio. Os estudos para a elaboração do projeto da nova foram feitos pelo Burle Marx Escritório de Paisagismo, empresa que foi responsável pelo paisagismo de grandes obras no mundo, entre elas, o Calçadão de Copacabana.

A ideia era reinaugurar a praça, um dos pontos mais conhecidos da cidade, em maio, quando Santa Maria comemora o aniversário, no dia 17. E, data que ocorreria a 51ª edição da Feira do Livro de Santa Maria. No entanto, as chuvas causaram o atraso no cronograma das intervenções. A própria feira literária também foi adiada, para o mês de agosto, em data ainda a definir.

O vice-prefeito também aborda que a obra da Praça Saldanha Marinho faz parte de um conjunto de ações do projeto Distrito Criativo Centro-Gare. A ação visa fomentar iniciativas relacionas a economia criativa no Centro Histórico da cidade. Entre as medidas que já foram realizadas está a reforma no ano passado do Calçadão Salvador Isaia, o coração econômico da cidade.

Durante a cerimônia, a prefeitura de Santa Maria também assinou o contrato para a reforma e restauração da Casa de Cultura. A ordem de serviço está marcada para ocorrer daqui a 30 a 40 dias. A intervenção custará o valor de R$ 6 milhões, com estimativa de 18 meses para estar concluída. O local está interditado desde 2015, por conta da necessidade de melhorias estruturais.