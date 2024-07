Tudo Fácil em Santa Maria será instalado na área central da cidade

a unidade do Tudo Fácil Santa Maria. Representantes da prefeitura de Santa Maria acompanharam, nesta segunda-feira (1), a entrega das chaves do imóvel onde será instaladaA formalização ocorreu no empreendimento Vitta Center, localizado na rua Pinheiro Machado, 2.366, que vai receber a central de serviços na cidade.

O ato marca a conclusão das obras e o repasse do imóvel para o governo do Estado, que dará andamento na instalação da infraestrutura da unidade, como o mobiliário e recursos humanos e tecnológicos. Na ocasião, também foi realizada uma vistoria na obra por parte da arquiteta responsável.

O Tudo Fácil irá ofertar cerca de 830 serviços presenciais e digitais do Executivo estadual, como por exemplo: solicitação de carteira de Identidade (Posto de Identificação do IGP), serviços do Detran RS, IPE Prev, IPE Saúde, Corsan, dentre outros. Além disso, o local também irá oferecer atendimento para os mais de 100 serviços digitais prestados pelo Executivo municipal.

A implantação da unidade foi um esforço articulado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social. Com 18 guichês de atendimento presencial e sete de autoatendimento, a estimativa é que o Tudo Fácil Santa Maria realize cerca de 6 mil atendimentos por mês.

O contrato de locação foi celebrado em solenidade realizada em abril deste ano. O imóvel está localizado no subsolo do empreendimento Vitta Center, possui quase 400 m². Na unidade irão atuar 35 profissionais terceirizados. Localizada no Centro de Santa Maria, a nova unidade deverá favorecer toda a Região Central, abrangendo as cidades de Cacequi, Dilermando de Aguiar, Itaara, Jaguari, Mata, Nova Esperança do Sul, Santa Maria, São Martinho da Serra, São Pedro do Sul, São Sepé, São Vicente do Sul, Toropi, Vila Nova do Sul, entre outras. “Estamos ansiosos pela inauguração efetiva do Tudo Fácil Santa Maria nos próximos meses”, pontuou o vice-prefeito Rodrigo Decimo, durante a assinatura do termo.