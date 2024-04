Santa Maria vai ganhar unidade do Tudo Fácil

A cidade de Santa Maria, na região central do Estado, será o sexto município do interior a possuir uma unidade de atendimento do Tudo Fácil, central que reúne os serviços públicos mais solicitados pelos cidadãos. O titular adjunto da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, Bruno Silveira, representou o governo do Estado na assinatura do contrato de locação do local, que ficará no Vitta Center.

“No Tudo Fácil o cidadão terá uma série de serviços a sua disposição, de forma unificada. A população de Santa Maria ganha muito com a chegada desta unidade, que estará bem localizada e e terá uma infraestrutura adequada”, afirmou Silveira. “Hoje estamos com oito unidades do Tudo Fácil em funcionamento e, até 2026, teremos 15 distribuídas pelo Estado”, acrescentou.

Serão ofertados pela unidade Tudo Fácil cerca de 90 serviços presenciais e 740 digitais, incluindo a solicitação da carteira de identidade e serviços do DetranRS, do IPE Saúde e do IPE Prev. O local, na área central, deve atender pessoas de toda a região, que inclui as cidades de Cacequi, Dilermando de Aguiar, Itaara, Jaguari, Mata, Nova Esperança do Sul, Santa Maria, São Martinho da Serra, São Pedro do Sul, São Sepé, São Vicente do Sul, Toropi e Vila Nova do Sul, entre outras. A expectativa é que mais de 383 mil pessoas sejam beneficiadas com a implantação da unidade.

A estratégia de interiorização do Tudo Fácil, iniciada em 2021 sob liderança da SPGG, tem o objetivo de modernizar e desburocratizar processos para o maior número de cidadãos gaúchos, além de promover a inclusão social e digital. A unidade de Santa Maria deve ser inaugurada no segundo semestre de 2024. “A cidade vem se desenvolvendo bastante e é uma grande honra ter o Tudo Fácil no Vitta Mall, que passa a oferecer mais uma comodidade aos cidadãos”, destacou Castagna.