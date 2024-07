Capivaras são avistadas na orla do Rio Mampituba, em Torres

A presença de capivaras em locais de grande movimento em Torres, no Litoral Norte, chama a atenção de moradores e turistas que caminham pela cidade. Os animais têm sido avistados em pontos próximos aos restaurantes da orla do Rio Mampituba, recém remodelada, e se aglomeram em grupos. No fim de semana, um grupo com sete mamíferos se aglomerava à noite no local, despertando a curiosidade de quem circulava pela Orla Gastronômica.