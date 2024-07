Lagoa dos Patos sobe, e Rio Grande volta a registrar alagamentos

A Defesa Civil de Rio Grande monitora o nível da Lagoa dos Patos. O órgão de proteção confirmou que, na madrugada desta segunda-feira (1º), o estuário esteve nove centímetros acima do nível do cais do CCMar, onde a altura é 1,90 m.

De acordo com a Defesa Civil, a subida do nível deu-se, principalmente, em razão do escoamento das águas das últimas chuvas ocorridas na região do Vale do Taquari. O órgão não recebeu chamados com pedido de auxílio da população no período. Entretanto, foram registrados alagamentos na segunda-feira causados pela nova elevação em regiões da cidade que costumam ser as primeiras afetadas, entre elas as ruas: Marechal Deodoro, Caramuru, Padre Feijó, Visconde de Rio Grande, localizadas no bairro Cidade Nova; Alan Kardec, Ernani Fornari, Rita Lobato, Capitão Lemos Farias, situadas no Parque Coelho; parte da Almirante Tamandaré (Navegantes); Comendador Vasco Viera da Fonseca e final da avenida Major Carlos Pinto.

Segundo o ordenador da Defesa Civil, Anderson Montiel, o "efeito sanfona" da Lagoa dos Patos ainda deve perdurar por algum período em Rio Grande, até que novamente se escoem toda o volume de água que caiu no Taquari na semana passada.