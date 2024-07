Eldorado do Sul trabalha na reconstrução pós-enchente

Após 60 dias da maior catástrofe ambiental do estado, a cidade de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana está em processo de restauração. O município foi um dos mais atingidos pela enchente, com cerca de 90% do território tomado pelas águas.

Os trabalhos são realizados em duas frentes - a remoção dos entulhos causados pelas cheias no espaço urbano e a ajuda a população desabrigada e desalojada, de acordo com o vice-prefeito do município, Ricardo Alves. Além disso, para mitigar os efeitos de futuras chuvas intensas, a expectativa da prefeitura é de que o governo estadual lance este ano o edital para as empresas candidatas a realizar o projeto executivo e as obras de contenção de cheias.

"Houve muita destruição e ainda estamos trabalhando na limpeza. Cerca de 70% dos resíduos já foram recolhidos", explica o vice-prefeito. Ricardo diz ainda que são mais de 80 equipamentos da prefeitura que realizam a coleta dos resíduos. "São recolhidos 120 até 150 caminhões de lixo por dia", complementa, ao explicar o atual processo de limpeza

De acordo com dados da Defesa Civil, boa parte dos 39 mil habitantes da cidade precisaram sair de casa em função dos alagamentos. "Dificilmente alguma casa da área urbana não foi atingida", comenta o vice-prefeito.

Uma das medidas para diminuir o número de pessoas nos locais de acolhimento será a construção de 250 moradias para pessoas que tiveram as suas casas totalmente destruídas pelas enchentes. A medida foi anunciada mas, segundo o prefeito, ainda não há data para a entrega destas residências. Junto isso, a prefeitura almeja que a cidade seja contemplada no projeto do governo federal que financia uma casa de até R$ 200 mil para os moradores que perderam os lares por contas cheias.

"O principal programa que nós estamos investindo energia para que aconteça em Eldorado é o Compra Assistida. A gente estima a necessidade da construção de 1 mil residências" na cidade, explica Ricardo Alves sem informar o cronograma das obras e da entrega das casa aos moradores.

O vice-prefeito também comentou sobre outro projeto, que envolve a construção de um dique na cidade. A ideia, segundo ele, existe há 12 anos, mas sem recursos para sair do papel. Com a grave enchente de maio, a esperança da prefeitura de Eldorado do Sul é de que essa iniciativa saia do papel. "A expectativa é que o governo do Estado lance ainda neste o edital de licitação da empresa que fará o projeto executivo e a obra da contenção de cheias" comenta.

Atualmente, a cidade de Eldorado do Sul tem 150 desabrigados, dois meses depois da catástrofe. A prefeitura ainda estima até 6 mil moradores estão na casa de parentes e amigos. "Um dos grande desafios é levar alimentos diariamente. Além da necessidade e colchões e roupas de cama, ainda mais neste momento de inverno", aborda.