Sinduscon doa projeto para ampliação do aeroporto de Caxias do Sul

A prefeitura de Caxias do Sul recebeu o projeto arquitetônico de ampliação do Aeroporto Hugo Cantergiani. O projeto foi uma doação do Sinduscon, e contempla área de embarque e desembarque, a manutenção dos telhados, a climatização, o projeto elétrico e o PPCI.

Atualmente, o terminal do Hugo Cantergiani tem uma área de 2 mil metros quadrados. O projeto doado prevê uma ampliação de 50% do espaço, com mais 1 mil metros quadrados. O Sinduscon prevê que, quando iniciada, a obra seja executada em cerca de 60 dias, sem a interrupção das atividades do aeroporto.

"Recebemos um verdadeiro presente do Sinduscon. Essa é uma parceria saudável e necessária, dos empresários com o poder público, nos entregando o projeto arquitetônico da ampliação do aeroporto Hugo Cantergiani. Essa doação se torna ainda mais importante dado o anúncio de recursos feito pelo governo do Estado", comemorou o prefeito Adiló Didomenico.

"Com um trabalho intenso e detalhado, conseguimos identificar a real necessidade de melhorias no aeroporto e elaborar um projeto completo que atenda às demandas existentes. Este projeto não só beneficiará o trânsito de pessoas e mercadorias, mas também impulsionará o turismo e os negócios na região", complementou a presidente do Sinduscon, Maria Inês Menegotto de Campos.