Centro obstétrico em hospital de Tramandaí é reaberto

Com a presença do vice-governador Gabriel Souza e da titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, o Hospital Tramandaí reabriu, após solenidade, o centro obstétrico, referência para 350 mil pessoas de 23 municípios do Litoral Norte. A unidade estava fechada desde abril.

A instituição pertence ao governo do Estado e, desde 2011, vinha sendo administrada pela Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (FHGV), que foi substituída, em 1⁰ de junho, pelo Instituto Maria Schmitt de Desenvolvimento de Ensino, Assistência Social e Saúde do Cidadão (Imas). Além da troca de gestão, o hospital passou por uma reforma do telhado e do piso. A obra, na qual o Estado investiu R$ 282,6 mil, permitiu que o centro obstétrico fosse reaberto.

O hospital, referência em gestação de alto risco, tem grande importância para a região. Em 2023, foram realizados 140 partos por mês. Ele possui 11 leitos obstétricos cirúrgicos e oito leitos obstétricos clínicos. Nos últimos meses, mesmo com o centro obstétrico fechado, foram mantidos os atendimentos no Ambulatório de Gestante de Alto Risco (Agar) e na UTI neonatal.

"Estamos trabalhando para que tenhamos um hospital cada vez mais forte e com mais qualidade estrutural. Começar essa nova história com a volta do centro obstétrico é muito simbólico", afirmou o vice-governador. Ele lembrou que a reforma do espaço foi concluída em apenas 30 dias. "Conseguimos ter o centro obstétrico reativado nesta velocidade. Um espaço bonito, reformado, pensado para acolher da melhor forma as futuras mães e os recém-nascidos", acrescentou.

De 2003 a 2011, o Hospital Tramandaí prestou serviços à SES tendo como gestora a Comunidade Evangélica Luterana São Paulo (Ulbra Canoas). Em julho de 2011, no entanto, a Ulbra, em crise financeira, comunicou a desistência de seguir na administração. Devido às dívidas com a Receita Federal e com os bens da instituição passando a fazer parte do patrimônio da União, foi formalizada a cessão de uso gratuito para o Estado. No mesmo ano, a gestão passou à Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (FHGV).

A entidade conta com 131 leitos SUS de internação, sendo habilitada como: Centro de Atendimento de Urgência Tipo III para pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC); Hospital Dia - Aids; serviço hospitalar para tratamento da Aids, laqueadura, vasectomia, UTI Adulto Tipo II e UTI Neonatal Tipo II. Possui ainda as especialidades de neurocirurgia, traumato-ortopedia, pneumologia, nefrologia e obstetrícia, entre outros. Entre 2019 e 2023 registrou uma média de seis mil internações por ano.