Santa Summit inicia hoje e debate a reconstrução do RS

Promover a inovação em meio ao momento de reestruturar Santa Maria é o foco do Santa Summit: Fórum da Reconstrução, evento que ocorre nesta quinta (20) e sexta-feira (21), no Mercado da Vila Belga, em Santa Maria. Serão mais de 100 palestrantes, distribuídos em nove salas de conteúdo, que vão promover uma jornada de discussões, ações e projetos colaborativos.

O Santa Summit ocupará todo o espaço físico do prédio do Mercado da Vila Belga com exposição de marcas, estandes, cinco salas de conteúdos e três palcos para apresentação de palestrantes. A edição deste ano tem como um dos eixos o "Fórum da Reconstrução", que dará espaço ao debate sobre questões relacionadas à saúde, à indústria, ao agrotech e ao comércio e serviços. Todos estes temas principais vão buscar promover o diálogo e o surgimento de ideias sustentáveis para que Santa Maria e região consigam superar os danos causados pela enxurrada do mês de maio, bem como se prevenir para situações climáticas extremas.

Entre as palestras do primeiro dia, no Palco Inspira, às 10h30, está marcada uma conversa sobre a atuação da Defesa Civil em Santa Maria, com ponto a ponto de ações durante as fortes chuvas do final de abril e começo de maio deste ano, que assolou o Município e o Estado. A apresentação será com o superintendente do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), Sandro Nunes da Silva, e com o comandante regional do Comando Regional de Polícia Ostensiva (CRPO), Cleberson Bastianello. A mediação fica com o diretor da Universidade Luterana (Ulbra) de Santa Maria, Roni Gabbi.

Já na sexta-feira, também no Palco Inspira, às 8h, ocorre o bate-papo "O impacto da Quarta Colônia", com foco nos desdobramentos pós-enxurrada que atingiu o Estado. A falas ficam com o vice-prefeito de Santa Maria, Rodrigo Decimo, e os prefeitos de São João do Polêsine, Marione Sonego, de Restinga Sêca, Paulo Ricardo Salerno, e de Faxinal do Soturno, Clovis Montagner. A mediação é do gestor de marketing do Santa Summit, Guilherme Bicca.

O evento, segundo a prefeitura, é voltado para aqueles que querem crescer profissionalmente, adquirir novos conhecimentos e habilidades que podem impulsionar carreira e negócios; aqueles que querem ser parte de uma comunidade dedicada a criar um impacto positivo na educação, inovação e empreendedorismo, e os que querem estar inspirado e capacitado para abraçar o futuro com confiança.