Programa Juro Zero atinge 1 mil operações em Santa Maria

Presente em Santa Maria desde 2020, o programa Juro Zero chegou a marca de 1 mil operações realizadas no município. A iniciativa consiste na liberação de linhas de crédito, de até R$ 10 mil para Microempreendedor Individual (MEI), microempresa (ME) e autônomos, com os juros subsidiados pela prefeitura.

Com aproximadamente R$ 6 milhões cedidos por meio do programa, estima-se que R$ 7,5 milhões foram movimentados na economia do município desde a primeira edição em 2020, com a injeção deste recursos, segundo a prefeitura. As operações atenderam cerca de 730 empreendimentos, de modo a ter fortalecido 600 empregos e gerado outros 210. Conforme o levantamento feito pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, 97% das empresas que solicitaram o crédito usaram o valor recebido como capital de giro.

"A possibilidade de ofertar crédito é um dos pilares para que os negócios da cidade sejam impulsionados. A gestão destes negócios é tão importante quanto, por isso também oferecemos o eixo de valorização do Programa Cidade Empreendedora. Todas estas ações fazem com que o ambiente seja propício ao investimento e ao desenvolvimento", afirma o vice-prefeito Rodrigo Decimo.

Em 2024, a prefeitura prevê R$ 2,5 milhões distribuídos através do programa. Destes, R$ 1,8 milhão já foram repassados aos empresários, num total de 210 operações.

Para contratar, o empreendedor deve entrar em contato com a Imembuí Microfinanças, na rua Riachuelo, 72, ao lado da Receita Federal, bairro Centro. O atendimento ao público ocorre das 8h às 12h, e das 13h30 às 17h30. É possível solicitar até R$ 10 mil, que serão pagos em 11 parcelas. Se pagas em dia, quando quitada a nona, a décima e décima primeira são de responsabilidade da prefeitura.