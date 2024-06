Resgates são feitos em São Sebastião do Caí após chuvas

Pouco mais de um mês após a maior enchente em 149 anos O Rio Caí está em elevação durante toda a segunda-feira (17), próximo da cota de 15 metros - a cota de inundação na cidade é de 10,50m. Com isso, Bombeiros e Defesa Civil precisaram agir para remover as pessoas de casa. , a cidade de São Sebastião do Caí volta a sofrer com alagamentos., próximo da cota de 15 metros - a cota de inundação na cidade é de 10,50m. Com isso, Bombeiros e Defesa Civil precisaram agir para remover as pessoas de casa.

Conforme informações da prefeitura, 465 pessoas estão em abrigos municipais. O Parque Centenário é o que tem maior número de desabrigados, com 178. Ao todo, seis locais foram preparados em toda a cidade do Vale do Caí para receber quem precisou deixar a residência por conta da água.

A ERS-124, no trecho entre São Sebastião do Caí e Pareci Novo está com bloqueios, bem como as pontes que ligam a cidade ao município de Harmonia, essas sem trânsito em virtude do acúmulo de água. A previsão dos órgãos de defesa é de que o nível do rio estabilize a partir desta terça-feira (18).