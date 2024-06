Gramado discute a ampliação do Parque das Orquídeas

A Câmara Municipal de Gramado realiza nesta terça-feira (18) uma audiência pública como objetivo de discutir o Projeto de Lei, que tramita no Legislativo, e irá permitir o município a receber doação de área privada onde fica o Parque das Orquídeas. O encontro contará com a participação a secretário Municipal de Planejamento, Urbanismo e Publicidade, Rafael Bazzan Barros e a secretária Municipal do Meio Ambiente, Cristiane Bandeira da Silva, convocados pela Comissão de Infraestrutura, Turismo, Desenvolvimento e Bem-Estar Social.

A área tem remanescentes de vegetação da Mata Atlântica em estágios avançados e também lagos que alimentam diversos cursos hídricos dentro de um divisor de bacias dentro de Gramado. "É um ajuste para uma ocupação planejada e racional daquele espaço que tem um importância ambiental muito grande", comenta a secretária do Meio Ambiente, Cristiane Bandeira.

Uma área de 10 hectares será repassada pelo médico Hermann Ulrich Nelz - sete para o município e três para a iniciativa privada, em projetos que ainda serão definidos - a fim de promover melhorias e transformações urbanísticas estruturais e a valorização e ampliação do local. Dessa forma, o parque contará com uma área de 46 hectares.

"O parque tem um apelo ambiental, paisagista e cultural. A ideia é que depois de todas as ações executadas a população e os turistas tenham um local de visitação que fica no centro da cidade", comenta a secretária de Meio Ambiente.

Além disso, o projeto prevê a execução de infraestrutura, como a criação de trilhas e pórticos. A ideia da prefeitura é de que, a médio e longo prazo haja uma interligação do Parque das Orquídeas com o Parque dos Pinheiros e mais o corredor ecológico que cruza entre elas. A ideia é conciliar o local tanto espaço de preservação ecológica quanto de visitação.

Após a audiência pública é dado uma prazo de 72 horas pela Câmara para que a comunidade possa apresentar as suas considerações, explica Cristiane Bandeira. Após isso, irá para o legislativo aprovar. A expectativa é para que o projeto seja votado na segunda-feira (24), de acordo com a Câmara Municipal de Gramado. Se for aprovado, irá executivo sancionar a lei.

"Ao longo dos anos, Gramado foi negociando áreas com os empreendedores e proprietários para constituir o parque. E com esses sete hectares a mais acreditamos que iremos finalizar esta parte agregação do local", comenta o secretário Planejamento, Urbanismo e Publicidade, Rafael Bazzan Barros.

O Parque das Orquídeas foi criado em Gramado a partir da doação, em 2010, pelo médico Hermann Nelz, de uma área situada no morro central de Gramado. O local foi designado como parque pelo município por abranger áreas de preservação permanente.