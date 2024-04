Hotel de Gramado é escolhido o melhor do mundo em site de turismo

O hotel Colline de France conquistou, pela segunda vez, o título de Melhor Hotel do Mundo no ranking “Os Melhores dos Melhores”, do prêmio Travellers’ Choice 2024, criado pelo site de turismo TripAdvisor. A escolha foi definida com base nas experiências dos viajantes, que avaliaram a estadia no local. A partir destas avaliações, são ranqueados os destinos, hotéis, atrações e restaurantes mais badalados.



O hotel tem conceito, arquitetura e décor – com mobiliário esculpido a mão – inspirados no luxuoso Segundo Império Francês. “Podemos dizer que somos um pedacinho da França no Rio Grande do Sul”, destacam os empresários Jonas Caliari Tomazi e Ana Clara Grings Tomazi, proprietários do hotel. A hospedagem tem 34 apartamentos, dividido em cinco categorias. Na parte gastronômica, o hotel possui um bistrô com pratos clássicos da cozinha francesa

Em uma pesquisa realizada pelo Jornal Cidades, para se hospedar no hotel no mês de junho, considerado de alta temporada, as diárias variam entre R$ 1,7 mil e R$ 3,2 mil. Em períodos fora da grande procura dos turistas, como em setembro, por exemplo, é possível desfrutar das comodidades por uma diária a partir de R$ 1,1 mil.

Atualmente, os empresários trabalham no plano de expansão da marca com a abertura de três novas unidades em São Francisco de Paula, Balneário Camboriú (SC) e Miguel Pereira (RJ). Duas holdings estão à frente da ampliação: uma formada pelos fundadores e a outra por investidores de outros estados. Cada nova unidade hoteleira receberá um investimento entre R$ 60 milhões e R$ 70 milhões.