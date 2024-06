Pedágio free flow tem inadimplência de 22% nos pagamentos

Até esta quinta-feira (13), 22% dos motoristas que passaram no dia 1º de junho pelos seis pedágios free flow, entre o Vale do Caí e a Serra gaúcha, ainda não tinham pago a tarifa, que vence no próximo sábado (15). Caso o proprietário do veículo não quite o valor dentro do prazo de 15 dias após cruzar o pórtico eletrônico sem cancelas ele será multado por evasão de pedágio. A penalização acarreta no pagamento de R$ 195,23 de multa, além de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Os sistemas free flow estão localizados na ERS-122, nos km 4,6 (São Sebastião do Caí), 45,5 (Farroupilha), km 108,2 (Antônio Prado) e km 151,9 (Ipê), na ERS-240, no km 30,1 (Capela de Santana), e na ERS-446, no km 6,5 (Carlos Barbosa). O primeiro ponto, em Antônio Prado, foi implementado em 15 de dezembro do ano passado, e os demais cinco começaram a operar no dia 30 de março. Nos seis pórticos, a cobrança ocorre nos dois sentidos da rodovia.

A CSG, responsável pela concessão das rodovias, havia suspendido por um mês as tarifas como forma de apoio à população gaúcha frente à tragédia climática. A interrupção iniciou às 15h do dia 1º de maio, sendo retomada no dia 1º de junho. Ricardo Peres, diretor-presidente da companhia, alerta para que os proprietários dos veículos fiquem atentos ao prazo de pagamento da tarifa em até 15 dias após a passagem pelo pórtico para que não sejam multados.

"Ainda estamos criando uma cultura na comunidade sobre o sistema free flow, mas acreditamos que a inadimplência tende a diminuir com o passar do tempo", reforça.

Os pagamentos das tarifas do free flow podem ser feitos de quatro maneiras diferentes. De forma digital, é possível realizar por meio de tag, aplicativo "CSG FreeFlow" ou pelo site (freeflow.csg.com.br). Já presencialmente pode ser efetuado nas nove bases de atendimento ao cliente da concessionária, na ERS-122, RSC-453 e ERS-240

O meio de pagamento pode ser escolhido pelo motorista, por Pix ou cartões de crédito ou débito. De forma presencial, nos nove pontos da CSG, também está sendo aceito temporariamente dinheiro. A companhia não emite boleto para pagamentos.