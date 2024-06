Fraport participará de visita técnica ao Aeroporto de Torres na próxima semana

vai passar por uma vistoria técnica na próxima semana. A informação foi confirmada pelo prefeito da cidade, Carlos Souza, nesta quinta-feira (6). A Fraport, integrantes do governo federal e demais entidades devem estar presentes para a aferição, que tem o objetivo de coletar informações e necessidades do terminal, que fica na Estrada do Mar (ERS-389), para uma possível adaptação e recepção de aeronaves de maior parte, a fim de se tornar uma alternativa ao Salgado Filho, fechado por conta dos alagamentos e que só deve reabrir em dezembro O Aeroporto Regional de Torres, no Litoral Norte,. A informação foi confirmada pelo prefeito da cidade, Carlos Souza, nesta quinta-feira (6). A Fraport, integrantes do governo federal e demais entidades devem estar presentes para a aferição, que tem o objetivo de, que fica na Estrada do Mar (ERS-389), para uma possível adaptação e recepção de aeronaves de maior parte, a fim de se tornar uma alternativa ao Salgado Filho, fechado por conta dos alagamentos

A visita técnica ocorrerá após uma reunião ter acontecido no sábado (1), que teve a participação do ministro de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, o Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff Barreiros, o presidente da Amlinorte, prefeito de Maquiné, João Marcos Bassani dos Santos, além de representantes do governo gaúcho. A pauta abordada foi o interesse do governo federal em viabilizar a possibilidade de investimentos no terminal do Litoral Norte. Atualmente, o local recebe apenas voos privados. A última vez em que voos comerciais chegaram à cidade foi em 2021, quando a Azul teve, durante o verão, uma linha para conectar Porto Alegre e Torres - o trajeto foi desativado por conta de prejuízos financeiros.

O prefeito Carlos Souza explica que, a partir dos gargalos formados com o fechamento do Salgado Filho, um movimento se iniciou no Litoral Norte para a retomada dos voos comerciais. Empresários e lideranças políticas se mobilizaram para tentar sensibilizar os governos estadual e federal sobre o terminal. Um dos trunfos, segundo Souza, é a possibilidade de ampliação da pista. Atualmente, a área de pousos e decolagens têm 1.527 metros de extensão, mas existe uma área, já desapropriada, que poderia estender a pista para 3.000 metros.

"Esse terreno existe desde a inauguração do aeroporto, na década de 1990. É uma área do município, pensada justamente numa possível ampliação no futuro", explica o chefe do Executivo.

Carlos Souza afirma que a visita técnica guiará o município sobre a necessidade de investimentos para a operação dos voos. Atualmente, podem chegar a Torres aeronaves com capacidade de até 70 passageiros. A prefeitura, no entanto, faz melhorias no telhado do terminal e prevê que seria necessário R$ 3 milhões apenas em equipamentos básicos para viabilizar a operação.