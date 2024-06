Bento Gonçalves cria ação com descontos nas áreas turísticas

Com 18% da economia voltada para o turismo, a cidade de Bento Gonçalves, na Serra, busca retomar a atração dos visitantes para a cidade após a maior tragédia climática do Rio Grande do Sul. Segundo a Secretaria de Turismo da cidade, com dados do governo estadual, cerca de 60% dos visitantes do município são gaúchos, sobretudo das regiões Metropolitana e da Serra. Por isso, o trade turístico lançou uma campanha, chamada Abrace Bento, que oferece descontos até o dia 30 de junho para quem for até a cidade.

A ideia do movimento é reduzir os preços, mesmo em período de alta temporada - que contempla os meses de junho e julho na região serrana - para retomar o fluxo de pessoas. A partir do site do promocional, que pode ser acessado pelo Bento Tur o turista localiza lojas, restaurantes, hotéis, pousadas e demais serviços que, voluntariamente, apresentam condições de desconto ou promoções. No site, também, há informações como telefone do local, endereço e se é necessária reserva prévia para utilizar o benefício. O desconto deve ser requisitado no local.

Conforme explica o secretário de Turismo de Bento Gonçalves, Evandro Manes Soares, por volta do dia 15 de junho será feita uma reavaliação sobre a iniciativa, que pode ser prorrogada para o mês de julho. "É uma forma de gerar fluxo de caixa para as empresas, pois essa é a principal dificuldade atual. Estamos com movimento aos fins de semana, mas, durante a semana, o fluxo ainda é baixo", explica. Ao todo, 148 estabelecimentos participam.

No âmbito administrativo, Evandro salienta que uma das preocupações neste momento é com a manutenção dos empregos no setor. Cerca de 7 mil trabalhadores atuam na parte turística de Bento Gonçalves. São, ao todo, 900 CNPJs ativos - seja de empresas ou guias turísticos, que trabalham como autônomos. Ele confirma que dois dos principais atrativos da cidade, o Vale dos Vinhedos e o Caminhos de Pedra, voltado, também, para a gastronomia, não foram impactados pelas enchentes.

O secretário conta que, em maio, 95% do fluxo turístico de Bento foi perdido. Além de tentar atrair novamente o turista gaúcho, está em análise a criação de transfers a partir do Aeroporto de Caxias do Sul e da Base Aérea de Canoas para a cidade, ainda sem previsão de quando possam operar.

Para Evandro, colocar o turismo de volta à pauta das famílias também é uma forma de se superar o trauma da tragédia. "É uma forma de espairecer, de retomar a vida. Sabemos que nem todos vão conseguir, mas há pessoas com viagens programadas para fora do Estado e que podem vir até Bento. Os acessos foram restabelecidos por via terrestre e queremos fazer o que chamamos de turismo solidário por aqui", complementa.