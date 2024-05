Agudo ainda tem 50 famílias ilhadas três semanas após as enchentes

A cidade de Agudo, na Região Central do Rio Grande do Sul, vive as consequências das fortes chuvas que atingiram o Estado no começo de maio. O município de 16 mil habitantes viu a sua zona rural ser desmantelada pelas enchentes e pelos deslizamentos de terra. Nos primeiros dias de inundação, cerca de 600 pessoas foram resgatadas pela prefeitura, em conjunto da Defesa Civil Estadual e da Base Aérea de Santa Maria. Nesta terça-feira (28), três semanas depois do início da maior catástrofe ambiental da história do Estado, Agudo ainda registra 50 famílias ilhadas em locais de difícil acesso.

Cerca de 16 pontes e passarelas foram destruídas em decorrência das chuvas e da elevação dos rios que banham a região. Com o rompimento do acesso por vias terrestres, 50 famílias estão isoladas no interior do município, dependendo de botes e helicópteros em casos de emerência. A prefeitura confirmou que um helicóptero faz o transporte de mantimentos para estas famílias para garantir a liberação de acessos e de rotas alternativas aos locais mais afetados pelas enchentes, o poder Executivo realizou a contratação emergencial de 5 mil horas-máquinas.

A prefeitura de Agudo afirma que 350 familias ficaram desabrigadas e foram realocadas em alojamentos provisórios construídos na cidade ao longo das últimas semanas. O Ginásio Municipal chegou a abrigar cem pessoas simultâneas, mas grande parte dos resgatados seguiram para casas de familiares ou encontraram nova residência na região.

Um dos pontos de maior atenção para a prefeitura da cidade é a reconstrução das estradas estaduais na região da Quarta Colônia, em especial da ERS 348, que liga Agudo à Dona Francisca. As chuvas do início do mês de maio causaram o colapso de parte do asfalto dessa rodovia, bloqueando o trânsito na região. Além dos danos na ERS 348, a rota alternativa de desvio por estrada de chão também foi severamente afetada.