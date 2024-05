Latam vai operar voo entre Caxias do Sul e Rio de Janeiro a partir de junho

O Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, terá oferta de voo para um novo destino em breve. Em junho a Latam começa a atender o trecho entre Caxias e a cidade do Rio de Janeiro, através do Aeroporto Internacional do Galeão. A companhia aérea já comercializa as passagens aéreas.

Inicialmente serão disponibilizadas passagens somente para quintas-feiras e sábados, nos meses de junho e julho. O Aeroporto Hugo Cantergiani conta atualmente com voos das companhias aéreas Azul, Gol, Latam e Voepass, com destino aos terminais de Campinas, Congonhas e Guarulhos, todos em São Paulo.

A ligação aérea entre Caxias do Sul e Rio de Janeiro já existiu no passado recente, quando também era operada pela Latam, entre novembro e dezembro do ano passado. No entanto, a linha foi posteriormente desativada pela empresa aérea.