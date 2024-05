Recuperação da casa de bombas é prioridade em Novo Hamburgo

A prefeitura de Novo Hamburgo trabalha na recuperação da casa de bombas, do bairro Santo Afonso e também na instalação de bombas temporárias para a sucção da água representada no bairro. A avaliação é de que os danos causados pelo solapamento do dique no lado de São Leopoldo são muito maiores do que os projetados, lamentou o engenheiro Ricardo Al-Alam, diretor de Esgotos Pluviais da prefeitura de Novo Hamburgo

Graças ao trabalho dos flaps da casa de bombas, que estão despejando uma grande quantidade de água do bairro Santo Afonso para o Rio dos Sinos por gravidade, a redução do nível das águas possibilita o trabalho na retirada da argila e lodo da casa de bombas para ter acesso aos painéis elétricos que acionam os motores. Estes painéis precisam ser retirados para serem consertados. Na sequência, os motores das bombas serão retirados. Nesta quarta-feira (22), os motores foram içados e estão sendo levados até a porta do prédio para serem levados a uma oficina.

A argila que integra o dique se espalhou com força na parte danificada, sendo levada pelas águas para dentro da casa de bombas e para a bacia do Arroio Gauchinho. "Os nichos onde estão os motores estão cheios de argila e lodo, o que dificulta ainda mais o trabalho. Os motores não ficaram apenas encharcados, mas também envoltos nesta argila. Partes dos painéis elétricos também ficaram embarrados", lamenta o diretor.

O Exército também levou até a cidade a bomba emprestada pela Sabesp, de São Paulo. Uma equipe da empresa paulista deve trabalhar na montagem do equipamento para depois ser levado até junto à casa de bombas para instalação. Ao mesmo tempo, a prefeitura já está construindo no local uma bacia de pelo menos 15 metros por 20 metros e três metros de profundidade para a instalação das bombas temporárias submersas e flutuantes de alta potência no local.