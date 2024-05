Aeródromo de Viamão tem intenso movimento após as enchentes

depois do fechamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho o aeródromo operava com 20 aeronaves por semana. Depois do dia 3 de maio, o número subiu para 100 a 150 aeronaves por dia. O Aeródromo de Águas Claras, distrito de Viamão, tem sido o principal ponto de pousos e decolagens de aeronaves de pequeno e médio porte,, por conta do alagamento. De acordo com o comandante Ondino Dutra, sócio-fundador do Aeródromo de Águas Claras, antes do fechamento do aeroporto da Capital,. Depois do dia 3 de maio,

O local recebe, em especial, helicópteros, transportando suprimentos, resgatando pessoas, levando doações, remédios, para apoiar os desabrigados, bem como suporte para os serviços essenciais, como hospitais, farmácias, clínicas, dentre outros. O comandante Dutra ressalta que tudo isso só foi possível com a solidariedade. "Essa onda de solidariedade também se aplica a nós, aviadores. Vários colegas pilotos se voluntariaram. Nada está sendo cobrado das aeronaves que pousam aqui, graças ao apoio dos profissionais voluntários", complementa.

Dutra avalia que o Aeródromo avançou "muitos anos" com a calamidade. A inundação não só causou isolamento de pessoas, como também destruiu parte da infraestrutura das rodovias no Estado. O meio mais eficiente para transporte de cargas, remédios, suprimento e doações, tem sido o helicóptero e o avião. "Talvez se leve mais tempo do que gostaríamos para tudo voltar ao normal e isso vai fazer com que, aqui em Águas Claras, nos posicionemos como ponto fundamental para a retomada da aviação na Região Metropolitana. Cada um está dando aquilo que sabe mais. Nossa contribuição é na aviação", finaliza.

O Aeródromo de Viamão iniciou as operações em 2017. Localizado a 30 quilômetros de Porto Alegre e às margens da ERS-040, o local abrange uma área de 30 hectares. Conta com uma pista com comprimento suficiente para jatos de pequeno porte, aeronaves turbo à hélice e todo tipo de aeronaves à hélice de pequeno porte, com capacidade de operar 24 horas, com sistema de balizamento noturno.