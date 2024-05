Venâncio Aires quer área estadual para projeto de reconstrução

O prefeito de Venâncio Aires, Jarbas da Rosa, protocolou a solicitação de doação da área de 5,7 hectares, localizada no distrito de Estância Nova, e que abrigava o antigo Instituto Penal de Mariante. Considerando o estado de calamidade pública e a recomendação do Ministério Público de proibir construções e reconstruções em áreas de risco e encostas do rio Taquari, a prefeitura projeta utilizar o local como alternativa para um projeto habitacional aos atingidos pelas enchentes, especialmente do distrito de Vila Mariante.

Ainda sem um levantamento definitivo dos imóveis atingidos na região, já que o acesso à Vila Mariante segue limitado pelas águas, o prefeito já adiantou que é preciso buscar uma solução definitiva para o local. "Foram três grandes enchentes com estragos milionários em menos de seis meses. Não podemos pensar em reconstruir escolas, posto de saúde e moradias ali. Temos que entender que essa tragédia veio para nos fazer mudar paradigmas", sentenciou.

Mantendo o perfil de vilarejo semiagrícola, a intenção do município é oferecer condições de moradia às famílias a 10 quilômetros de Vila Mariante. O distrito de Vila Estância Nova, que já conta com a Escola Estadual Adelina Isabela Konzen, um posto de saúde, ginásio de esportes e infraestrutura em torno da área projetada, deve abrigar um completo projeto para novas moradias. "Além disso, queremos proporcionar a transferência de pequenos comércios e empresas interessadas. Ao lado já está projetado um Distrito Industrial, que aguarda o licenciamento do Estado, e poderá trazer ainda mais desenvolvimento para a região", acrescenta o prefeito.