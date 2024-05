Venâncio Aires prevê R$ 5 milhões para viabilizar recolhimento do entulho das chuvas

Menos de duas semanas após o primeiro evento que assolou os municípios da Região dos Vales, um levantamento aponta que apenas Venâncio Aires conseguiu iniciar a força-tarefa de limpeza, recolhimento e destinação final de seus entulhos. O relatório encaminhado para a Defesa Civil Nacional aponta que o Município atuou com equipamentos próprios e terceirizados no recolhimento de 187 toneladas de resíduos na área urbana da cidade e projeta outras 513 toneladas para a área rural.

De acordo com a secretária do Meio Ambiente de Venâncio Aires, Carin Gomes, 10 equipes atuaram na primeira etapa de limpeza - sete caminhões-garra contratados, equipe da limpeza urbana, homens do Exército e uma escavadeira para organização dos entulhos na área de depósito temporário. "Agora já organizamos o transbordo para o aterro definitivo, em local licenciado no município de Minas do Leão. O transporte inicia nesta semana", explica a secretária. Em reunião com as Defesas Civis da região, em Lajeado, o município de Venâncio Aires foi case na condução dos seus trabalho de recolhimento e destinação dos resíduos de enchentes e deve servir de modelo para aquelas cidades que não pretendem aguardar pelos convênios do Estado e União para recolhimento dos entulhos.

Para o recolhimento e destinação final dos resíduos, a prefeitura calcula que serão investidos aproximadamente R$ 5 milhões, valores que não estavam previstos no orçamento. "É também pelo custo e complexidade desta destinação que a maioria dos municípios do Vale do Taquari, apenas em janeiro e fevereiro deste ano, após um convênio com o Estado, conseguiram iniciar a destinação dos seus resíduos das enchentes de setembro e novembro. O que estamos fazendo é priorizar essa limpeza e reconstrução e buscar posteriormente o ressarcimento pela Defesa Civil", esclarece o prefeito Jarbas da Rosa.