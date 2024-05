Exército constrói mais uma ponte flutuante, agora para ligar Candelária a Rio Pardo

O Exército instalou mais uma ponte para a passagem de pedestres em áreas que foram atingidas pelas chuvas. Uma equipe de 27 soldados do 3º Batalhão de Engenharia do Exército, de Cachoeira do Sul, deu inicio nesta quinta feira (16) à construção de uma passarela flutuante, que servirá de passagem de pedestres entre Rio Pardo e Candelária, no Vale do Rio Pardo.

instalada esta semana para ligar Arroio do Meio a Lajeado A passagem também servirá para deslocamento a Vera Cruz e Santa Cruz do Sul, e uma semelhante foi. Nas duas cidades, Com 80 metros de extensão, a estrutura permite a passagem de 45 pessoas por minuto, em um único fluxo. O equipamento funcionar 24h por dia e terá o apoio do Exército que permanecerá no local, fazendo a distribuição de coletes salva-vidas.

A partir desta sexta-feira (17), a travessia passa a ser por esta passarela, e não mais pela pinguela instalada na ponte sobre o Rio Pardo na RSC-287, já que o local será palco de obras para reconstrução de um vão da ponte, algo que segundo a concessionária Rota de Santa Maria/Sacyr, vai acontecer no prazo aproximado de três a quatro semanas somente no trecho que passa pela cidade - cabe ressaltar que a rodovia tem uma série de bloqueios, também, em outras cidades.

A passagem tem limitação de 60 metros. O prefeito de Candelária, Nestor Ellwanger, determinou ao coordenador da crise, Flávio Karnopp e ao secretário de Administração. Jorge Mallmann, a logística para o acesso das pessoas ao local. A prefeitura terá ônibus partindo do da praça até a passarela através de um ônibus do transporte escolar. Do outro lado do rio, uma van fará o transporte do pessoal até o trevo da Linha do Rio com a RSC-287.