Ponte flutuante entre Arroio do Meio e Lajeado entra em operação

Foi liberada nesta quarta-feira (15) a nova travessia entre Arroio do Meio e Lajeado, no Vale do Taquari. Instalada pelo Exército, a passarela flutuante permite o tráfego de pessoas na divisa dos municípios. O equipamento funcionará 24h por dia e terá o apoio do Exército que permanecerá no local, fazendo a distribuição de coletes salva-vidas.

Com 80 metros de extensão, a estrutura permite a passagem de 45 pessoas por minuto, em um único fluxo. Até então, a travessia sobre o rio Forqueta era feita por barcos de voluntários ou botes do Exército.



A ligação entre os municípios de Arroio do Meio e Lajeado foi prejudicada com a queda das duas pontes vitais: a Ponte de Ferro e a da ERS-130, sobre o rio Forqueta. Dessa forma, além de Arroio do Meio, outros municípios da região estão isolados e impossibilitados de transportar pessoas para os hospitais, assim como a produção de grãos, suínos, aves, leite e o abastecimento de medicamentos e alimentos.