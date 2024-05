Prefeita de Novo Hamburgo pede R$ 17,5 milhões para obras emergenciais

A prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt, destaca que as demandas emergenciais de Novo Hamburgo contra as cheias já estão com o governo federal. Nesta quinta-feira (16), ela pediu a liberação imediata dos recursos pela União para as ações e obras na cidade e citou atrasos, uma vez que há cidades que enfrentaram a enchente do ano passado que ainda aguardam ações anunciadas pelo governo federal.

A prefeita já apresentou pedidos de R$ 8,5 milhões para medidas emergenciais para tirar as águas represadas no bairro Santo Afonso, o que inclui a contratação de bombas flutuantes, geradores, combustíveis e tubos para transpor a água sobre o dique até o rio. Além disso, há ainda pedido de R$ 9 milhões para obras na casa de bombas, que foi inundada com a enchente.

Ela cita, também, de investimentos para obras definitivas em todo o sistema contra as cheias do Rio dos Sinos, que precisa ser redimensionado a partir desta nova realidade criada pela enchente e pelas mudanças climáticas. O município também está com demandas envolvendo reconstrução de escolas, postos de saúde e moradias destruídas pela enchente.