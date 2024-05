Cidades do Vale do Taquari recebem a doação de geradores dos EUA

A prefeitura de Lajeado recebeu, nesta quarta-feira (15), a doação de oito geradores de energia da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID, sigla em inglês). O município recebeu o repasse e compartilhou os equipamentos com quatro cidades atingidas pela cheia: Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, Estrela e Roca Sales. Os geradores serão utilizados na resposta emergencial às populações atingidas nas enchentes.

A agência USAID trabalha junto ao município de Lajeado desde dezembro do ano passado para auxiliar no aperfeiçoamento dos protocolos de resposta a desastres naturais. Já foram realizados workshops e disponibilizados cursos para equipes que atuam na linha de frente ao atendimento de vítimas das cheias. Agora, a agência realizou a doação dos geradores de energia. Dos oito equipamentos, Lajeado ficou com três, Cruzeiro do Sul com dois e Arroio do Meio, Estrela e Roca Sales receberam um cada.

O consultor da USAID no Brasil, Paulo José Barbosa de Souza, relembra que esteve em Lajeado após a cheia histórica de setembro e desde então trabalha para auxiliar o município. "Essa é uma ajuda do povo americano, que possibilita todo esse trabalho e essa ajuda aos municípios que foram atingidos. Essa é uma resposta ao trabalho que foi iniciado logo após as cheias de 2023. Continuaremos com essa ajuda técnica para as cidades e a ajuda humanitária com doações de kits de limpeza, higiene e primeiros socorros" reforça Souza.

A partir da assinatura do documento de entrega, os geradores serão gerenciados pelas equipes de Defesa Civil de cada município para apoiar os processos de resposta a emergências. A vice-prefeita de Lajeado, Gláucia Schumacher, participou da cerimônia e agradeceu o repasse das doações. "A USAID nos acompanha desde o ano passado e tivemos esse novo evento adverso. Essa doação será muito importante para nós e para os municípios ao nosso redor que também foram muito afetados", afirma a vice-prefeita.