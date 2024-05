Diques e casas de bombas são consertados em São Leopoldo

As equipes do Consórcio Nova Via, responsável pelas obras da BR-116, e da Construsinos, seguem realizando o reparo emergencial dos diques de contenção contra cheias em duas frentes de trabalho em São Leopoldo, no Vale do Sinos. O consórcio atua na recomposição do dique do Arroio da João Corrêa, ao lado da casa de bombas do bairro Vicentina. A Construsinos restaura o dique do Arroio Gauchinho, na Vila Brás, próximo à casa de bombas da Santo Afonso, divisa com Novo Hamburgo.

A intervenção mais avançada ocorre no dique da Vila Brás. A colocação das pedras ultrapassou o centro do estreito do Arroio Gauchinho. "O que estamos fazendo é uma ensecadeira (para represar parcialmente o arroio), que também serve de proteção ao grosso das águas. Uma vez terminado, iniciaremos, após a diminuição das águas, a construção do verdadeiro dique de contenção", afirma Antonio Geske, diretor do Sistema de Proteção Contra Cheias da Secretaria do Meio Ambiente.

Na quinta-feira (16), deve ser concluído o maciço de pedra sobre o Arroio Gauchinho. No dique do Arroio da João Corrêa, o Consórcio Nova Via também realiza a colocação dos rachões, com previsão de finalizar o maciço de pedra ainda nesta quinta, dependendo das condições climáticas.

Sobre as casas de bombas, o Semae, responsável pelo serviço de água e esgoto na cidade, conseguiu religar uma das três bombas da casa de bombas do Ginásio nesta quarta (15). As outras duas bombas estão em manutenção. Na Casa de Bombas da Rodoviária, duas bombas estão operando normalmente.

Também foi ligada uma bomba submersa na casa de bombas da Campina, para efetuar a drenagem e tentar restabelecer o funcionamento das bombas fixas. No Arroio Cerquinha, duas bombas submersas estão retirando a água acumulada no Jardim Fênix. A finalidade é acessar a casa de bombas para realizar o reparo dos equipamentos. Uma outra bomba submersa deve ser instalada na empresa Dalleaço para drenagem da água, uma vez que o transbordo tem atingido as laterais da BR-116, próximo a ponte sobre o Rio dos Sinos.

O funcionamento da casa de bombas da João Corrêa depende do trabalho realizado no dique. O Semae acessou o local para retirada das bombas e dos motores para manutenção. A operação ocorreu com o auxílio de mergulhadores.