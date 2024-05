Santa Cruz do Sul recebe caminhão de doações do Tocantins

O auxílio às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul vem dos lugares mais longínquos. Nesta terça-feira (14), chegaram até o pavilhão do Parque de Eventos de Santa Cruz do Sul duas carretas cheias de doações vindas da cidade de Araguaína, no estado do Tocantins.

A partir do Sindicato Rural, a cidade tocantinense de 183.381 habitantes mobilizou a população e empresários para arrecadar os donativos. O carregamento foi trazido pela empresa Kothe Transporte e Logística, cujos funcionários também auxiliaram com mantimentos.

A carga com água, cestas básicas, roupas, calçados, remédios e produtos de limpeza, entre outros itens, partiu de Araguaína na quarta-feira passada (8), percorrendo cerca de 3.080 quilômetros até o Vale do Rio Pardo. O município ainda deve enviar outros dois caminhões com doações ao Estado.