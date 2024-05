Pelotas atualiza mapa com regiões em zona de risco

A prefeitura de Pelotas publicou, no início da tarde desta terça-feira (14), a atualização do mapa de risco de enchente para as regiões da cidade. O mapa serve como parâmetro para órgãos municipais e população sobre a possibilidade do avanço das águas, sobretudo pelo avanço das águas da Lagoa dos Patos e do Canal São Gonçalo.

Em laranja aparecem as regiões que não correm risco imediato, mas devem ficar em alerta. Nela, estão parte do Centro da cidade, parte das margens da RSC-473 em direção a Rio Grande, um trecho dos bairros Três Vendas, Fragata, Areal, assim como parte de uma região na avenida Adolfo Fetter, nas proximidades do Arroio Pelotas.

Já em vermelho estão as áreas de risco, e a orientação é para que os moradores permaneçam fora de suas residências. Estão nelas a Colônia Z3 e grande parte do Laranjal, além de uma extensa área às margens do Canal São Gonçalo, que incluem, por exemplo, a região do Quadrado, onde está a Universidade Federal de Pelotas e a área das charqueadas, banhada pelo Arroio Pelotas.