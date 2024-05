Sobe o número de pessoas fora de casa em Taquara

Os grandes volumes de chuva que atingem a região do Vale do Paranhana ampliaram o número de desalojados e desabrigados em Taquara. Segundo a Defesa Civil, subiu para 250 o número de desabrigados e para 1.200 os desalojados devido às enchentes.

Os bairros Olaria e Empresa são os mais afetados no momento, devido ao alto nível do Rio dos Sinos, que atingia cerca de 8,8 metros na manhã desta segunda-feira (13). O bairro Santa Maria registrava alagamento parcial em três ruas devido ao Rio Paranhana.

Há sete abrigos temporários montados no município. O maior deles fica no ginásio esportivo da Escola Estadual de Ensino Médio Willibaldo Bernardo Samrsla (CIEP), onde mais de 70 pessoas estão abrigadas. Os outros abrigos são a Associação dos Motoristas, o barracão da Comunidade Católica do bairro Eldorado, a Escola Cívico Militar, o Albergue Municipal, a Igreja Evangélica Vida Nova e a sede social do Campo do Palmeiras. Itens para doação podem ser levados para o ponto de coleta do Clube Comercial, entre 9h e 17h, durante a semana