Taquara já soma R$ 65 milhões em prejuízos pelas enchentes

enfrenta uma dura realidade os estragos ultrapassam a marca dos R$ 65 milhões. A cidade de Taquara, como muitos municípios do Rio Grande do Sul,após as recentes enchentes que assolaram a região. Segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Defesa Civil e Causa Animal,

Os principais danos no município de Taquara, com base em estimativa feita pela Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil e Causa Animal, concentram-se na produção agropecuária, onde os prejuízos são estimados em mais de R$ 52 milhões. “O volume de água causou grandes perdas em várias localidades do município. Estas perdas são maiores no setor de hortaliças, que chegam próximo de 100%. Quanto às lavouras, houveram perdas significativas naqueles que não conseguiram colher todo o arroz, milho (grãos ou silagem) e também na cultura do aipim. Muitas cercas foram destruídas e os acessos para as propriedades completamente prejudicados”, informa o secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Gilson Redin. Segundo ele, a erosão do solo foi muito grande, e esse é o maior prejuízo, causando problema nas produções futuras.

No interior do município, além da destruição na produção agrícola, foram identificadas destruições da ponte Padilha Velha, da ponte pênsil Três Irmãos, do bueiro tubular em Morro Pelado e danos nas pontes Padilha, Açoita Cavalo, Morro Pelado, no bueiro tubular da Estrada da Grota - Pega Fogo, nas pontes Vila Teresa, na ponte interna Taquara-Parobé, na ponte pênsil Vila Teresa e na contenção da ponte na divisa com Igrejinha.

Duas instituições de ensino também foram afetadas em Taquara, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Doutor Alípio Alfredo Sperb, no Bairro Santa Maria, e a Escola Municipal de Educação Infantil Vovó Mina, em Padilha (zona rural). Além disso, 2.840 unidades habitacionais foram atingidas, somando-se aos prejuízos no comércio e na indústria. Esses agravos totalizam um montante estimado em quase R$ 312 mil.