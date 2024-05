Temporal atinge mais de 20 mil pessoas em Taquara

O município de Taquara, no Vale do Paranhana, enfrenta uma crise sem precedentes devido ao temporal e à enchente que assolam a região desde o início da semana. Os impactos contam com mais de 20 mil pessoas afetadas pela enchente, conforme relatado pela Defesa Civil Municipal.



São 1.033 desalojados e 165 desabrigados, além de danos significativos em diversas infraestruturas públicas, incluindo pontes, passagens molhadas e bueiros tubulares como na Estrada da Grota e em Morro Pelado. Os locais mais atingidos incluem os bairros Eldorado, Santa Maria, Empresa, Mundo Novo, Tucanos, Olaria, Medianeira, e as áreas rurais como Fazenda Fialho, Pega Fogo, Morro Pelado, Morro Negro, Morro da Pedra, Figueirão, Rio da Ilha, Padilha, Vila Tereza, Padilha Velha, Cruzinha, Batingueira, Altos Três Irmãos, Passo da Ilha, Cachoeira, Entrepelado, Arroio Grande, Areia, Passo dos Ferreiros, Linha Gonzaga e Passo do Mundo Novo, Feixe, Ilha Nova e Morro Alto.

• LEIA TAMBÉM: Minuto a minuto: confira a cobertura em tempo real da tragédia das chuvas no RS



Algumas passagens da cidade, como a Ponte Padilha (próximo ao Padilhano), a ponte de acesso à Padilha Velha foram totalmente destruídas. Já a ponte de Açoita Cavalo e a ponte na divisa com Parobé, impactam diretamente na mobilidade na região. Além disso, o aumento das chuvas, previsto para os próximos dias, representa uma ameaça ainda maior, podendo resultar em inundações adicionais e afetar mais pessoas.



Três abrigos estão em operação no município , como a Ponte Padilha (próximo ao Padilhano), a ponte de acesso à Padilha Velha. Já a ponte de Açoita Cavalo e a ponte na divisa com Parobé, impactam diretamente na mobilidade na região. Além disso, o aumento das chuvas, previsto para os próximos dias, representa uma ameaça ainda maior, podendo resultar em inundações adicionais e afetar mais pessoas.. Um deles fica na Sede Campestre do CTG O Fogão Gaúcho, às margens da ERS-115, o outro no ginásio de esportes da Escola Willybaldo Samrsla (Ciep), no bairro Empresa, e mais um no ginásio de esportes do Centro Sinodal de Ensino Médio Dorothea Schäfke, no Centro. Todos os desabrigados recebem alimentação durante o dia, além de atendimentos de profissionais das secretarias de Saúde e de Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania.