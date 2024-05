São Leopoldo ainda tem 80% dos bairros alagados

O município de São Leopoldo, Vale dos Sinos, ainda tem 80% dos bairros alagados por conta da cheia do Rio dos Sinos, que começa a baixar na cidade. Nesta quinta-feira (9), a mediação era de 6,40 metros. Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA) e do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), o ritmo de queda do nível é de dois centímetros por hora.