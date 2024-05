Ponte sobre o rio Ibicuí, entre Uruguaiana e Itaqui, é bloqueada na BR-472

O rio Uruguai segue em ritmo de elevação em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, nesta quarta-feira (8) registrou a marca 10,75 metros. Por causa disso, 201 pessoas estão desabrigadas. E 788 pessoas estão alojados na casa de amigos e parentes. No total, 989 moradores tiveram que sair de suas residências.

Também por conta do aumento do nível do rio, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) interditou nesta quarta-feira (8) a ponte sobre o rio Ibicuí, na BR-472, entre Uruguaiana e Itaqui. O bloqueio ocorre devido as cheias que impedem o tráfego seguro pela via. Não há previsão para liberação da pista.

Para se ter uma ideia nesta terça-feira (7) o nível do rio estava 9,8m, ou seja, aumentou quase um metro de um dia para outro. Em nota a prefeitura informa que na segunda maior enchente da história, em setembro de 2023, Uruguaiana bateu 12,32m. As autoridades trabalham preventivamente para enfrentar um episódio com mesmas ou maiores proporções.

O município possui três abrigos instalados. Os itens necessários nas casas de acolhimento são água potável, leite, café solúvel, bolachinhas, produtos de higiene e limpeza. Os locais para entrega são na prefeitura, no 8º Regimento de Cavalaria Mecanizado (RCMEC), na 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (BCMEC), no posto médico de Guarnição e no Projeto Costurinha.

As crianças em idade escolar que estão nos locais mantidos pelas prefeituras tem à disposição transporte gratuito até as suas escolas. São 28 estudantes das redes municipal e estadual abrigados no Centro Esportivo Zona Leste e oito no Nova Esperança, segundo a secretária municipal de Educação, Mara Sayago.