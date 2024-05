Cheia do rio Uruguai atinge moradores e lavouras em São Borja

O município de São Borja, na Fronteira Oeste gaúcha, contabilizou nesta quarta-feira (8) 671 moradores que saíram das suas residências por conta do avanço do rio Uruguai. As áreas do Cais do Porto, Porto do Angico, Vila Arno André, Vila Santa Rosa e do bairro Itachere já foram atingidas. Destes 471 estão desalojados e 202 desabrigados.

Os danos foram, também, nos cultivos de arroz e soja. Estima se que 3 mil hectares dos grãos estejam submersos pelas chuvaradas. Ao todo, a cidade tem 105 mil hectares de soja, faltam colher 25% da plantação. E o arroz faltam colher cerca de 15% da área, segundo Clovis Roberto Schwengber, Extensionista Rural da Emater.

O nível do Uruguai está em 13,86 m - o normal é 9m- e está subindo, de acordo com a prefeitura. As chuvas que estão previstas para os próximos dias preocupam as autoridades para mais danos no município.

Por causa das cheias, as estradas Estiva, Passo da Barca, Santa Luzia, Salso/Sarandi estão totalmente bloqueadas. As aulas em sete escolas municipais estão suspensa devido estradas interrompidas pela enchente, de acordo com a prefeitura. Os moradores sofrem também com a instabilidade nos sinais de celulares e internet.

A cidade conta com abrigos no Ginásio Cleto Dória Azambuja, na Associação de Moradores do Porto do Angico, na Associação de Moradores do Bairro do Passo, na Associação de Moradores Vila da Praia, na Associação de Moradores Promorar I, na Associação de Moradores Promorar II, na Associação de Moradores do Itachere e no Ginásio Cleto Dória Azambuja.

As casas de acolhimento precisam de produtos de higiene e limpeza, e alimentos não perecíveis. As doações devem ser realizadas saguão da prefeitura, Câmara de Vereadores, Sindilojas, Senac e Sesc. Além disso, Defesa Civil orienta que qualquer dúvida ou informação entrar em contato pelo telefone no (55) 99178-4922.