Pelotas contabiliza 400 pessoas fora de casa pelas chuvas

O informe mais recente emitido pela prefeitura de Pelotas, nesta quarta-feira (8), dá conta que 400 pessoas estão fora da casa no município da zona sul do Estado, por conta das chuvas e cheia da Lagoa dos Patos. Essas pessoas foram levadas para quatro abrigos, que ficam no Salão paroquial João Paulo 2º, na Colônia Z3, Escola Estadual Edmar Fetter, na rua Cinco, 100, Laranjal, Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia (ESEF), na rua Luís de Camões, 625, Tres Vendas e Ginásio da antiga AABB, agora da UFPel, na rua Alberto Rosa, 580, Centro. Para acessar os abrigos, é necessário entrar em contato com a Defesa Civil do município.

Lagoa dos Patos atingiu 2,20 metros, com tendência de alta, no trapiche do Laranjal. No Canal São Gonçalo, outra elevação: de 2,4m2 para 2,46m. Na terça-feira (7), o Executivo emitiu alerta de inundação para 13 bairros da cidade A medição do meio-dia desta quarta-feira da prefeitura indica que a, no trapiche do Laranjal. No. Na terça-feira (7), o Executivo, e a perspectiva é de que áreas da cidade com pouco histórico de alagamento sofram os efeitos dessa enxurrada.

Os serviços de saúde nas unidades básicas de saúde (UBS) Laranjal, Balsa, Simões Lopes, Navegantes e Fátima permanecem fechadas por estarem em áreas passíveis de inundação. Já as UBSs Vila Nova, Pedreira, Grupelli, Santa Silvana, Cascata, Corrientes e Jardim de Allah não vão abrir porque as equipes foram chamadas para reforçar o atendimento às vítimas das enchentes.

Linhas intermunicipais estão com itinerários suspensos a partir do terminal rodoviário (Crédito Janine Tomberg)

A direção da Empresa do Terminal Rodoviário de Pelotas (Eterpel) informa que algumas linhas do transporte coletivo intermunicipal, que partem da rodoviária de Pelotas, estão suspensas pelas empresas responsáveis, devido a alagamentos e bloqueios em rodovias e pontes. Todas as linhas atendidas pelas empresas Embaixador e Planalto estão paralisadas por tempo indeterminado.

Além de Porto Alegre, Santa Maria e Camaquã, também foram canceladas, em caráter temporário, as linhas para Rio Grande, Canguçu, Piratini, Chuí, Santa Vitória do Palmar, Bagé e Uruguaiana. Estão em operação as linhas para Pedro Osório, Arroio Grande, Jaguarão, Herval, Morro Redondo, Arroio do Padre, São Lourenço e Encruzilhada.