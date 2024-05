Áreas de Encruzilhada do Sul recebem trabalhos de reconstrução

Aos poucos, o município de Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, começa a retomar as atividades. As aulas no interior recomeçaram na terça-feira (7). Com reuniões constantes do comitê de crise, formado por todas as secretarias municipais, e representantes do governo do Estado e do Legislativo municipal, a prefeitura traça ações para a reconstrução de áreas afetadas pelo forte temporal que assolou a cidade.

Ainda na última quinta-feira (2), o município decretou situação de emergência Em interlocução com autoridades, o prefeito Benito Paschoal também busca recursos para o enfrentamento da situação.. “Estamos reunindo todos os esforços para garantir o restabelecimento da nossa cidade e o rápido atendimento aos encruzilhadenses necessitados”, aponta o prefeito Benito Paschoal.

A secretaria de Obras está realizando um mutirão para a manutenção emergencial das vias da cidade. Entre as ações iniciais estiveram a desobstrução de estradas, ruas e redes, além da limpeza de bueiros e canais e patrolamento de ruas. Os trabalhos envolveram ainda a abertura de valas, aumento do despejo de açude, encaminhamento de águas, conserto de buracos, aterros, bueiros, redes pluviais e redes de tubulação, construção e prolongamento de bueiros, desentupimento de rede pluvial e de bueiros. A partir de agora, terá início a segunda fase de recuperação das vias públicas, bem como a desobstrução de acessos que irão permitir a trafegabilidade na região.



O atendimento no Hospital Santa Bárbara está sem agenda para especialidades até 16 de maio. Cirurgias eletivas agendadas estão temporariamente suspensas devido à dificuldade de acesso dos especialistas ao município, além da precaução contra possíveis complicações pós-cirúrgicas que possam exigir transferência. Permanecem apenas casos de extrema urgência.

Atendimentos realizados em municípios próximos também foram suspensos, como Santa Cruz do Sul e Cachoeira do Sul. Neste último município, além de consultas, também estão inviabilizados exames e cirurgias. Pacientes de hemodiálise foram remanejados para Pelotas até sexta-feira (10). Retirada de medicamentos quimioterápicos oncológicos em comprimido estão cancelados devido à dificuldade de acesso, devendo retornar na sexta.



O Ginásio Taborda continua recebendo doações. Um caminhão foi enviado para Eldorado do Sul, onde aproximadamente 100 pessoas aguardam os itens. Foram enviados alimentos não perecíveis, água, itens de higiene, roupas, fraldas, lenço umedecido, roupas de cama e colchões. Já tinham sido encaminhados dois caminhões com doações para a cidade de Rio Pardo. A Central de Doações fica aberta das 8h às 22h, sem fechar ao meio-dia.