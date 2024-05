Encruzilhada do Sul decreta situação de emergência

A cidade de Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, decretou situação de emergência, nesta quinta-feira (2), em função das fortes chuvas que atingem o Estado desde a última segunda-feira. Dados apurados pela Defesa Civil apontam que 7 mil pessoas foram atingidas direta ou indiretamente pela situação climática, mas já em segurança. Ao menos cinco foram desalojadas e realocadas em casas de parentes, 15 famílias estão em aluguel social e outras 15 necessitam de reparos em suas residências.

Com a suspensão de aulas nas escolas do interior e do transporte escolar, até esta sexta-feira (3), 430 famílias foram afetadas. Em função da força das águas, bueiros transbordaram, ruas foram interrompidas e estradas locais ficaram sem acesso. Há risco de rompimento do asfalto na ERS-471, próximo à entrada da Vila da Fonte, mas o Departamento Autônomo (Daer) já foi notificado e o local está sendo monitorado. O município possui 41 ruas danificadas na área urbana, com um prejuízo estimado de R$ 500 mil.

O coordenador da Defesa Civil, Gilson Soares, informa que os prejuízos com infraestrutura, perda de residências e drenagem já chega a R$ 2,5 milhões, conforme laudos das secretarias de Cidadania, Infraestrutura e Obras. Já o laudo da Secretaria de Agropecuária e da Emater dão conta de prejuízos de mais de R$ 160 milhões na agricultura e pecuária.