Rio Vacacaí-Mirim transborda em regiões de Santa Maria

A chuva torrencial que atinge Santa Maria mobiliza a prefeitura e os órgãos de segurança na manhã desta terça-feira (30). Em reunião no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Santa Maria (Ciosp), foram definidas as ações de proteção à população que está ilhada devido ao aumento do nível de rios e arroios. As pessoas que precisarem deixar suas residências serão levadas ao Ginásio Gisele Borin, no Centro Desportivo Municipal (CDM). Também foram passadas orientações sobre os casos de reparos em unidades de saúde e escolas danificadas por alagamentos e infiltrações.



O Ginásio Gisele Borin, no Centro Desportivo Municipal está disponível para receber a população que precisar deixar suas residências em função da forte chuva. No local, haverá colchões, cobertores, alimentos, produtos de higiene pessoais, e roupas.

A prefeitura já trabalha, em contato com a Defesa Civil e grupos de voluntários, para arrecadar mais itens essenciais para os desabrigados e desalojados, de modo que todos que precisarem tenham acesso ao local. Conforme o chefe do Gabinete do Prefeito, Alexandre Lima, o município possui registro de preço para a compra de comida e este recurso poderá ser utilizado, caso necessário.



Segundo a Brigada Militar, equipes vão auxiliar na retirada das pessoas que tiveram seus lares alagados e vai prestar apoio por meio de dois micro-ônibus e um caminhão para a retirada dos móveis. Esta medida busca tranquilizar a população que teme ser saqueada ao deixar suas casas.



Grandes enchentes na Várzea de Arroio do Só e na localidade de Arroio Lobato, no distrito de Arroio Grande, foram registrados. A situação mais grave é em Três Barras, onde também há moradores ilhados. Da mesma forma, foram acionados o Corpo de Bombeiros Militar e o Batalhão Ambiental, que, em conjunto com a Defesa Civil, vão fazer o salvamento dessas famílias.