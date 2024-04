Estrela decreta situação emergência em virtude das chuvas intensas

O município Estrela, no Vale do Taquari, nesta terça-feira, 30, declarou estado de emergência por causa das fortes chuvas. De acordo com a prefeitura, o temporal deixou 24 famílias desabrigadas, e, mais de 40 solicitações para a retirada de suas casas dos bairros Moinhos e Imigrantes. Os moradores foram levados para o ginásio Municipal Ito Snell.

A cidade tem sido afetada pelas tempestades desde o dia 28 e, as águas do rio Taquari atingiram a cota de 23,39 metros. O executivo também informa que a partir de 22 metros há o risco de alagamento das residências. As enchentes de setembro de 2023, a maior até agora, registrou 31 metros.

Para as famílias que poderão deixar suas casas, o pedido é para que, de forma antecipada, já deixem utensílios mais urgentes e de uso frequente separados, tais como documentos de identidade, celulares e carregador; remédios de uso diário; e dentro do possível também itens de higiene pessoal; e no caso de crianças, leite, mamadeira, fraldas e chupetas. Ainda, dentro do possível, que as famílias levem seus animais domésticos para a casa de familiares não atingidos, mas que caso necessário é possível deixá-los no abrigo próprio para estes que há no ginásio Ito João Snel.