Caxias do Sul estabelece situação de emergência pela chuva

Em reunião do gabinete de crise nesta terça-feira (30), o prefeito Adiló Didomenico solicitou a publicação do decreto de situação de emergência em Caxias do Sul. Segundo a Defesa Civil do Estado, choveu 93% do previsto no mês em apenas um dia na cidade da Serra e ainda a previsão de tempo instável segue até o final da semana.

O decreto prevê principalmente atender às famílias em situação de risco. A Defesa Civil do município e a Secretaria Municipal da Habitação receberam alguns relatos de moradias com risco de desabamento nos bairros Villa Lobos, São Caetano, Eldorado, Monte Carmelo e Planalto. O levantamento dos estragos está sendo feito pelas equipes.

Conforme a situação, as famílias serão orientadas a procurar abrigo em casa de familiares até que o tempo melhore e possa se intervir no local. Com o decreto, também pode-se adquirir emergencialmente telhas e lonas para amenizar a situação. As equipes da Secretaria de Obras e Serviços públicos atuaram em 21 pontos críticos na área urbana atingidos pela água. Na rótula Nelson Bazei, ainda alagada nesta manhã, houve a desobstrução de rede de drenagem e de boca-de-lobo.