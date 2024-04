Aulas em Encruzilhada do Sul são suspensas até sexta-feira

Devido às fortes chuvas que atingem o município de Encruzilhada do Sul desde a segunda-feira (29), deixando as estradas intransitáveis, a prefeitura suspendeu as aulas das escolas do interior até a próxima sexta-feira (3). O transporte escolar que atende o município também foi suspenso.

Em função da força das águas, a Defesa Civil da cidade já contabiliza em torno de 12 casas danificadas, além de ruas interrompidas e estradas sem acesso. Pelo menos três famílias já estão alojadas em casa de parentes e a prefeitura já preparou o ginásio municipal para receber a população caso seja necessário.

Todas as secretarias municipais estão em alerta para minimizar a situação dos moradores e o prefeito Benito Paschoal faz uma avaliação dos estragos causados: "Estamos com pontos interrompidos, bueiros destruídos, estradas sem acesso e aulas suspensas. As equipes da prefeitura estão em campo trabalhando, orientando e prestando solidariedade aos encruzilhadenses."

Devido à gravidade da situação, Paschoal solicita à população que fique em casa. “Peço que as pessoas evitem viajar. Estamos recebendo informações de rodovias destruídas. Evitem se deslocar, pois poderão ficar ilhados”, alerta.