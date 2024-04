Parque da Oktoberfest é usado para abrigar famílias em Santa Cruz do Sul

O município de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, tem mais de 60 moradores atingidos pelas chuvas e cheia do rio Pardinho. As famílias estão abrigadas no Pavilhão 2 e o Pavilhão Central do Parque da Oktoberfest. No alojamento são fornecidas refeições. Junto a isso, um ambulatório foi montado com uma equipe formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e profissionais para apoio psicológico às vítimas.

O local conta com 150 colchões, além de roupas de cama e travesseiros. A prefeitura solicita à comunidade que dispõe desses itens para doação no Pavilhão Central da Oktoberfest. Também estão sendo aceitos toalhas, produtos de higiene, calçados, roupas da estação e ração para animais.

O Executivo solicitou o apoio de voluntários que possuam barcos a motor, para o auxílio na retirada de moradores ilhados do bairro Várzea e outras localidades atingidas. Os interessados em colaborar devem dirigir-se diretamente ao bairro Várzea, na rua Irmão Emílo, próximo à Escola Guido Herberts.

Três embarcações com equipes do Corpo de Bombeiros, chegaram à cidade vindas de Porto Alegre. Os recursos irão integrar os esforços para a remoção dos atingidos pela enchente no rio Pardinho já no começo da tarde. Também foi solicitado apoio à Patrulha Ambiental da Brigada Militar de Rio Pardo para a retirada da população. O pedido de ajuda a voluntários que possuam barcos a motor, para auxiliarem no transporte das pessoas que ainda se encontram isoladas pela água, foi reforçado. O combustível será disponibilizado pela prefeitura