Fenachim inicia programação na quarta-feira, em Venâncio Aires

A Festa Nacional do Chimarrão (Fenachim), em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, começa nesta quarta-feira (1) e segue até o dia 5, sendo retomada entre os dias 9 a 12 de maio. O ingresso tem o preço único de R$ 20,00, mas há dois dias de acesso gratuito, das 10h às 15h: na abertura da festa, feriado do Dia do Trabalho; e no sábado (11), aniversário de Venâncio Aires. A programação se concentra no Parque Municipal do Chimarrão, que vai receber o público para uma série de atrações.

Em sua 17ª edição, a Fenachim acontece em maio e contará com uma ampla programação, que vai desde apresentações humorísticas e culturais, até grandes shows e destaques como rodeio, motocross e sunset reggae. Entre os destaques está o show de stand up do humorista Badin - O Colono, que acontece a partir das 20h, dia 3 de maio, no Palco Chimarródromo. O primeiro final de semana terá competições de motocross amador, além dos shows do Grupo Revelação e do DJ Lucas Beat, a partir das 23h do sábado (4), no Poliesportivo.

Outras atrações serão o Sunset Reggae Feitoria, às 18h, e o show da Chimarruts, às 20h, ambos no Palco Lonão. Já no segundo final de semana, será realizado o Rodeio CTG Erva Mate, acompanhado de uma série de apresentações tradicionalistas. No dia 11, os grandes destaques são Os Hermanos, a partir das 16h30, no Palco Lonão, e Murilo Huff, a partir das 23h, no Poliesportivo.

Uma das atrações mais esperadas para a abertura, nesta quarta-feira, era a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Apesar dos esforços da comissão organizadora junto à Força Aérea Brasileira, com interlocução inclusive com representantes do governo federal, a Esquadrilha da Fumaça não estará no evento. As apresentações ocorriam desde 2008 no evento.

A festa pretende superar a marca de R$ 5 milhões em negócios, ocorrida em 2022 . Para isso, o pavilhão da agricultura familiar e uma feira de exposição de máquinas deve alavancar esse número. Com uma expectativa de público de mais de 100 mil pessoas para esta edição. Ingressos e passaportes podem ser adquiridos antecipadamente pelo site Minha Entrada.