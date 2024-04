Fenachim espera superar público de 100 mil pessoas em Venâncio Aires

Para celebrar os 133 anos do aniversário de Venâncio Aires, entre os vales do Rio Pardo e do Taquari, a cidade chega à 17ª edição da Festa Nacional do Chimarrão (Fenachim). O evento acontece em duas datas: de 1º a 5 e de 9 a 12 de maio, no Parque Municipal do Chimarrão.

Entre as atrações, estão o Rodeio Crioulo Estadual, corridas de motocross, apresentações humorísticas e culturais, além de shows de artistas nacionais e locais.

Com esse apelo, a organização da Fenachim pretende superar o desempenho que a festa bienal teve em 2022, quando reuniu 93 mil pessoas de diferentes estados e movimentou R$ 5 milhões em negócios. "Isso é proporcionado por diversas frentes de negócio, como exposições de máquinas agrícolas, e o Pavilhão da Agroindústria Familiar", conta o prefeito de Venâncio Aires, Jarbas Daniel Rosa. No pavilhão, serão 20 bancas com diversos alimentos, além de flores e folhagens, e diferentes amostras do artesanato local.

A festa também contará com a Escola do Chimarrão, e a gastronomia a base de erva-mate, que terá espaço perto das ervateiras e também em um espaço de gastronomia gourmet, na parte posterior do Parque. Outra atração é a 56ª edição do Rodeio Crioulo Estadual, promovido pelo CTG Erva do Mate, em parceria com a prefeitura, e que acontece de 10 a 12 de maio. Ao todo, mais de 400 laçadores de várias regiões do Rio Grande do Sul e Santa Catarina estarão reunidos para as competições, que contam com 15 modalidades de provas, além do 1º Duelo de Prendas.

Capital da erva-mate, Venâncio Aires tem hoje 400 produtores desta cultura, além de atuar na produção de chás. A cidade também abriga três grandes empresas: Madrugada, Elaci e Rainha dos Pampas, que atuam tanto na fabricação de chimarrão para o mercado interno e exportações, quanto de chás, absorvendo a produção de Venâncios e de outros pólos ervateiros no Estado, além de Santa Catarina e Paraná, segundo o prefeito Jarbas. "Além de mercados tradicionais como Argentina e Uruguai, as exportações ganharam impulso para países do Oriente Médio e Índia, nos últimos três anos", revela.

A festa está sendo promovida em diversas cidades do Estado. Em Porto Alegre, uma comitiva composta pelo prefeito, o presidente da festa, Vilmar de Oliveira e as soberanas Mariana Severo Jantsch, Ana Flávia Dorneles e Larissa Almeida Maciel visitou a redação do Jornal Cidades.