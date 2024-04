Feirão de empregos atrai centenas de candidatos no Centro de Canoas

Super Feirão de Empregos A iniciativa teve 1.225 atendimentos aos cerca de 600 candidatos, que disputaram as 1.027 vagas ofertadas pelas 21 empresas que participaram da ação. O evento acontece uma vez por mês, de acordo com a Diretora de Emprego, Trabalho, Renda e Formação Profissional da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação Gislaine Silveira. A prefeitura de Canoas realizou nesta quarta (24), o, no Calçadão do Centro da cidade, a fim de oportunizar diversas oportunidades para os mais variados públicos., que disputaram as 1.027 vagas ofertadas pelas 21 empresas que participaram da ação. O evento acontece uma vez por mês, de acordo com a Diretora de Emprego, Trabalho, Renda e Formação Profissional da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação Gislaine Silveira.

Do total de 600 candidatos, cerca de 30% passaram para a segunda fase, a qual será efetuada diretamente com as empresas. "Essa ação é de extrema importância, porque o emprego, além de proporcionar renda para si e a sua família, ajuda na construção da dignidade do indivíduo", comenta Gislanei. Ela acrescenta ainda que as áreas mais procuradas foram para o os setores de logística, varejo e indústria. Além disso, foram oportunizados estágios para jovens de 16 a 24 anos pelo Programa Jovem Aprendiz. Esse público representou 60% dos candidatos.

Outro destaque foram as pessoas com 50 anos ou mais que marcaram presença na busca por oportunidades. Eles representaram aproximadamente 20% dos concorrentes, de acordo com a Gislaine Silveira. Para esse público, o maior desafio não é o etarismo, mas sim a falta de qualificação profissional analisa a Diretora de Emprego, Trabalho, Renda e Formação Profissional.

"Às vezes tem as vagas, mas não são preenchidas por causa disso. Por isso, uma das maiores dicas é voltar a estudar e mostrar esse interesse para as empresas", comenta Gislaine Silveira. Um levantamento feito pela Infojobs aponta que 66% dos profissionais da geração X (nascidos entre as décadas de 1960 até 1979) dizem já terem sofrido preconceito por conta da idade. As pesquisas apontam os estereótipos como não saberem lidar com a tecnologia e serem menos inovadores.

O Super Feirão oportunizou, também, por meio do Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT) serviços como dentista, verificação da pressão arterial, orientação nutricional e psicológica. Junto isso, houve a ofereceu cursos de aperfeiçoamento aos motoristas de caminhão. A diretora comenta que a cada mês será chamada uma organização diversa para realizar um serviço para a população.