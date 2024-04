Calçadão no Centro de Canoas vai receber feirão de empregos com oferta de 1 mil vagas na quarta-feira

O Super Feirão de Emprego de Canoas terá nova edição esta semana. Com mais de 24 empresas participantes, a ação vai disponibilizar aos canoenses mais de 1.000 oportunidades de trabalho nesta quarta-feira (24). A iniciativa da prefeitura de Canoas será realizada no Calçadão, no Centro da cidade, das 9h às 16h.

Serão ofertadas vagas nas áreas de logística, assistente operacional, vendas, atendimento ao público, telemarketing, auxiliar de cozinha, serviços gerais, estágio em diversas áreas, entre outras. As oportunidades abrangem todas as idades e perfis. O Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte vai estar participando da ação, oferecendo serviços para a população.

Para participar, basta levar documento de identidade com foto. É recomendado levar mais de um currículo impresso, mas, caso não tenha, o candidato pode preencher uma ficha no evento. Os atendimentos acontecem por ordem de chegada.