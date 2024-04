O que muda nos ônibus de Novo Hamburgo a partir de sábado

Viação Santa Clara (Visac) operação dos transporte coletivo municipal de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. A frota de cor amarela será composta por 76 veículos, com as dimensões variadas: vans, micro-ônibus, convencional e articulados. Entre as novidades, está o Sistema Integrado de Mobilidade (MixMob), que inclui bilhetagem eletrônica e um aplicativo que permite ao passageiro acompanhar em tempo real as linhas. inicia no sábado (27) a, no Vale do Sinos. A frota de cor amarela será composta por 76 veículos, com as dimensões variadas: vans, micro-ônibus, convencional e articulados. Entre as novidades, está o Sistema Integrado de Mobilidade (MixMob), que inclui

Além disso, os coletivos contarão com películas de proteção solar, câmeras de segurança, sistema de posicionamento global (GPS), sistema de avaliação, leitor facial, acessibilidade e ar condicionado em 20 veículos, de acordo com o gerente da Visac, Fernando Silveira. Além disso, os coletivos irão contar com um botão do pânico, que poderá ser usado caso haja importunação sexual contra uma passageira.

Outro diferencial será a separação entre quem vende passagens e quem realiza o transporte. A venda das passagens será feita pela Companhia Municipal de Urbanismo, vinculada à prefeitura. O repasse dos valores será efetuado para a Visate por passageiro que utilizar o bilhete - se não for usado, o valor fica com o município. "Isso permite mais transparência e controle do poder público sobre o serviço. E foi elogiado pelo Tribunal de Contas do Estado", comenta a prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt. O município do Vale do Sinos dividiu os três elementos, que são considerados importantes do transporte público: a operação do serviço de transporte, a gestão do sistema de bilhetagem eletrônica (SBE) e a publicidade embarcada, cada um sendo licitado separadamente.

Atualmente com o valor de R$ 5,00, a tarifa da passagem sofrerá um reajuste nos próximos dias, provavelmente antes do início da operação da Visate. O percentual, no entanto, não foi revelado pela prefeitura. Atualmente, cerca de 22 mil usuários usam os ônibus da cidade diariamente.

A Viação Santa Clara foi a vencedora da licitação, finalizada em novembro passado, e tem o tempo de concessão de 10 anos. Dos 180 funcionários contratados, 91% são da atual gestão, segundo o gerente da Visac. "Eles começaram o treinamento nesta segunda-feira (22) e irão até sexta-feira (26) com o curso", comenta Fernando Silveira. Entre os temas abordados na qualificação da equipe, estão os casos de violência e risco iminente a vida.

Por conta da mudança na operação do transporte público, os passageiros precisam ficar atentos ao uso do vale-transporte. O cartão de vale-transporte hoje fornecido pela Central de Vendas de Vale Transporte (CEVVAT) deixará de existir e entrará em operação um novo cartão, o MixMob. A diretoria de Transporte Público esclarece dúvidas da população sobre o vale-transporte utilizado para o pagamento da passagem de ônibus. Até o dia 26 de abril, os créditos da CEVVAT são válidos e, depois desse período, não poderão ser mais utilizados. Quem usa o vale-transporte em papel deve pagar a passagem até o dia 11 de maio.

A diretoria ainda ressalta que as empresas que fornecem vales-transportes aos colaboradores deverão cadastrar os funcionários por meio da plataforma da Transdata. Através de um hotsite (mixmob.novohamburgo.rs.gov.br), a prefeitura divulgou mais informações sobre a transição.